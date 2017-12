Löffingen Weihnachtstheater zum Lachen

Bereits am Nachmittag konnten die Senioren und Kinder das Weihnachtstheater genießen. Schon der Titel "Drei Weiber und ein Gockel" ließen erahnen, dass es im ländlichen Schwank viel zu erleben gibt.

Da ist Oma Frieda – in der Hauptrolle glänzte Miriam Greuter – die auf ihrem Hof keine Männer sehen möchte. Ihre beiden Nichten Lena und Irma, hier konnten Monja Binder und Tamina Siebler ihr Talent unter Beweis stellen, halten sich zu nächst mit "Stallgeruch" die Verehrer vom Leib fern. Allerdings ändert sich dies schnell, als der Debütant Robert Laufer als Tom und Aron Scherzinger als Ingo vor einem heftigen Gewitter gerade Schutz bei Oma Frieda suchten. So werden die beiden Jungs von den Mädchen einfach in Frauenkleider gesteckt.

Da gibt es aber auch noch den Viehhändler Kuno, hier setzte sich Bruno Meßmer perfekt in Szene, der nicht nur das Vieh an den Mann bringen möchte, sondern auch seine Tochter (wunderbar von Eva Thoma dargestellt). Auch diese beiden gehören zur Schicksalsgemeinschaft dieser Nacht, wie die männersuchende robuste Nachbarin Gunda, hier sorgte Sandra Reichhart für so manche heitere Verführungskünste. Zu guter letzt der "Lachknaller" Florian Burger als Knecht Toni, der im Hühnerstall den Hahn spielt und selbst die Eier ausbrütet.