Löffingen Wanderplan steht fest

Der Blick in die Löffinger Vergangenheit wird am 5. Mai bei der Fahrt ins Kloster St. Gallen gegeben. Am 10. Mai lockt ein Vortrag von Matthis Wider "In villa, que dicitur leffinga" – beide Veranstaltungen sind für alle Interessierten offen, so Rita Bölle. Dies gelte für alle Veranstaltungen ob Wanderungen, Museumsbesuche oder Spieleabend. Ins 12. Jahrhundert entführt Werner Wassmer am 14. August.

Ein Wanderhöhepunkt steht vom 12. bis zum 14. Mai an, wenn es auf den Albsteig geht. Vom 3. bis zum 8. Juli steht die nächste mehrtägige Wanderreise auf dem Programm, "Deutscher Wandertag im Sauerland", heißt das Motto. Weiter nach Süden – nach Südtirol – geht es vom 16. bis zum 21. September. Der Naturschutz wird seit Jahren auch in der Kiesgruppe in Reiselfingen gepflegt, die Biotoppflege ist am 28. September. Kultur erleben heißt es am 20. Februar beim Besuch im Museum zur Ausstellung von Wilhelm Busch.