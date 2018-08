Löffingen Wallfahrt zum Witterschneekreuz

Während die alte Holzkirche ihr ganz besonderes Flair hat, besticht die steinerne Wallfahrtskirche schon durch den großen neugotischen Stil, die Handschrift des erzbischöflichen Baudirektors Max Meckel. Die drei Altäre hat der Bildhauer und Maler Franz Josef Simmler geschaffen. Die wunderschöne Deckenmalerei ist die letzte Arbeit des Wiener Kunstmalers August von Wörndle.

Die Löffinger Wallfahrt beginnt am 1. Mai mit dem Eröffnungsgottesdienst und der Fahrzeugweihe, gefolgt von der großen Wallfahrt an einem Septembersonntag. Sie endet am letzten Montag im September mit der Lichterprozession.

Die große Wallfahrt ist dieses Jahr am Sonntag, 9. September. Aufgrund des Schienenersatzverkehrs wird sich dieses Jahr der Ablauf der Löffinger Wallfahrt zum Witterschneekreuz ändern. Auftakt ist nicht in der Stadtkirche sondern am Beginn des Stationenwegs. Um 13.30 Uhr wird hier der Rosenkranz auf dem Weg und weiter im Schneekreuz gebetet. Auch die Wallfahrtspredigt um 14 Uhr ist direkt in der Wallfahrtskirche.