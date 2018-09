Löffingen Von Schwerenöter und Liebestöter

Wo die schrillen Perlen mit den Musikern auftreten, da bleibt kein Auge trocken. Sie besingen alles, was das Leben zu bieten hat und dies ist wahrlich nicht wenig. Ob die Cocktails beim Kaffeeklatsch, der Jugendwahn und seine Folgen, Schwerenöter und Liebestöter, selbst die Be- und Entsorgung von Männern ist den schrillen Fehlaperlen nicht fremd. Ganz im Gegenteil, in ihrem neuen Programm "Friede, Freude, Pustekuchen" wird alles humorvoll und schonungslos unter die Lupe genommen. Direkt vom Fernsehen stürmen sie nun die Bühne der Benedikt-Winterhalder-Halle und wollen das Publikum mit herzhaften Lachern und lustigen Momenten versorgen. Mit ihrem Song "Aber mir reichts" erlangten die musikalischen Komödianten einen Erfolgstitel auf YouTube, der nicht mehr wegzudenken ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass die sechs Fehlaperlen in Rötenbach auftreten. Das schrille Sextett Moni Schultz, Bianca Henkel, Karin Daikeler, Tine Riester, Babs Röck mit Musiker Fredi Riesterer haben vor Jahren schon einmal Rötenbach auf den Kopf gestellt. Nun sorgt der Förderverein der Rötenbacher Teufel erneut für das Vergnügen.

Der Förderverein lockt regelmäßig mit Comedyveranstaltungen, um zum einen Geld in die Kasse zu bringen, zum anderen, um mit den Beiträgen das Kulturleben in der Region zu bereichern. Karten gibt es im Vorverkauf im Dorfladen und an der Abendkasse.