Löffingen Von Schlagern und dem Eierlikör

Mit 1000 Schlagern, dem Rock’n’Roll und dem rot-gepunkteten Kleid entführten die beiden Akteure das begeisterte Publikum in die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Eine grandiose Hommage an die Weltstars Caterina Valente und ihren Bruder Silvio, bei der sie auch Peter Alexander genügend Platz einräumten, um der Filmkomödie "Bonjour ­Kathrin" ebenfalls Rechnung zu tragen. Mit "Ganz Paris träumt von der Liebe" zeigten Claudia Schill und Klaus ­Renzel schon zu Beginn ihre gesanglichen und musikalischen Talente, die sie mit ­Gitarre und Ukulele – begleitet von Christoph Eisenburger am Piano und mit der Melo­dika – bis zum letzten Ton untermauerten.

Sie interpretierten ihre großen Vorbilder keineswegs, sondern würzten die unverkennbaren Schlager mit einer gehörigen Portion Varieté und Comedy, um sie dann mit der ureigenen Musikalität und Charme zu überstreuen. Dies führte immer wieder zu Szenenapplaus, das Publikum wurde einfach mitgenommen, lediglich der Aufforderung, sich an der Rock’n’Roll-Tanzszene zu beteiligen, konnten sich die Schwarzwälder und Baaremer nicht entschließen. Doch dies tat der grandiosen Veranstaltung keinen Abbruch, denn das Publikum zeigte sich als textsicherer Chor im Hintergrund.

Diese temperamentvolle Hommage an Caterina und Silvio Valente, die mit so manchem Interessantem der Weltkünstler gespickt war, führte direkt in die Zeit des damaligen Kultgetränks Eierlikör, diesen gab es auch zu kosten. Erst nach einigen Zugaben fiel mit "Ciao, Ciao, Bambina" auch der imaginäre Vorhang im Gebertsaal. Da fehlte lediglich noch die knallrote Vespa vor der Tür, um dem Abend angepasst den Heimweg anzutreten.