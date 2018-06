Löffingen Viertklässler landen echten Volltreffer

Landeskunde: Spannend war es für die Kinder mit Migrationshintergrund wie Raluca aus Rumänien, Sandra aus Polen oder Slav aus Syrien, ihre Heimatländer aufzuzeigen. Auch das Zirkuskind Sanniy konnte zeigen, wo es mit seiner Familie schon überall aufgetreten ist. Ist Russland eine Demokratie? Wer hat dort das Sagen? Die Antwort kam prompt: Putin. Erstaunt waren die Kinder, das Russland 144 Millionen Einwohner zählt, dass die Wolga der längste Fluss Europas ist und dass Island und Panama erstmals bei der WM dabei sein werden.

Seit 2014 besteht die Kooperation des SC Freiburg mit der Landeszentrale für politische Bildung. Beide Institutionen führen an den Schulen verschiedene Veranstaltungen durch. Dabei werden die Schüler spielerisch an Themen herangeführt, bei denen sich Sport und Politik berühren. Bereits die Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien und die Europameisterschaft 2016 in Frankreich wurden so mit dem Nachwuchs erarbeitet. Wissenswertes zu Politik, Geschichte und Kultur des Gastgeberlandes wurde vermittelt.