Löffingen Viele Informationen für ältere Generation

"Hier werden wir richtig verwöhnt", freute sich der 85-jährige Eugen Hasenfratz, der die Herren-Ältesten-Liste des Nachmittags anführte. Gertrud Lauble und Mathilde Bausch waren mit jeweils 88 Jahren die ältesten weiblichen Gäste unter den 55 Senioren. Insgesamt wurden 219 Seppenhofer Senioren eingeladen, so die beiden Gemeinderäte. Bürgermeister Tobias Link informierte die Gäste über die wichtigsten Erneuerungen in Löffingen und Seppenhofen, etwa über das sanierte Rathaus, die Internetversorgung und die Elektrifizierung der Höllentalbahn. Auch der Friedhof war Thema, dieser soll nach einem Gutachten neu gestaltet werden. Wie die beiden Stadträte Kessler und Wolber erklärten, habe man sonst für das kommende Haushaltsjahr nichts Neues eingestellt. "Es müssen erst die alten Ansätze realisiert werden", sagte Keßler.

In Seppenhofen leben 896 Einwohner, die Frauen sind mit 454 leicht in der Überzahl. Erfreulicherweise, so Link, gab es mehr Geburten (sieben) als Sterbefälle (vier). Viel Applaus bekamen die acht Kinder des Kindergartens für ihre gesanglichen Vorführungen. Ludwig Saik sorgte als DJ kostenlos für die musikalische Unterhaltung. Groß war die Überraschung, als die "Gartenhägler" mit ihren großen Instrumenten im Gasthaus Hirschen auftraten. Clemens Rokoschoski, Thomas Graf, Wilfried Wehrle und Werner Hasenfratz trugen mit ihren Alphornklängen zum guten Gelingen des Seniorennachmittags bei.