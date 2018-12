Löffingen Viel geboten in der Vorweihnachtszeit

Löffinger Himmelspost

Ab sofort ist der Löffinger Himmelspost-Briefkasten geöffnet. Durch die großen Engelsflügel gut sichtbar, steht er in der Tourist-Info. Bis 19. Dezember nimmt die Himmelpost die Karten an, welche in der Tourist-Info ausliegen. Die Löffinger können mit den Karten kostenlose Weihnachtsgrüße innerhalb Deutschlands verschicken. DieKarten mit weihnachtlichem Motiv sind als limitierte Edition angefertigt worden und können gegen eine Spende in der Tourist-Info abgeholt werden. Das Porto übernimmt die Stadt.

X-Mas-Special

Die Welvert Big Band aus Villingen-Schwenningen ist am Freitag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr im Gebertsaal zu Gast. Speziell für das X-Mas-Special wird das Ensemble viele der bekanntesten weihnachtlichen Jazz-Stücke präsentieren. Seit 2012 bereichert die Welvert Big Band die Big-Band-Jazz-Szene mit ihren Auftritten um Frontmann Chris Castellazzi und Sängerin Sabine Kienzler, sowie Sideman Björn Härter. Karten dafür gibt es im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald sowie an der Abendkasse.

Adventskonzert

Am Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr, findet in der Stadtkirche das Adventskonzert mit der Schwarzwaldfamilie Seitz statt.

Was früher in den Familien vielerorts üblich war – das Advents- und Weihnachtsliedersingen – hat die Löffinger Trachtengruppe vor Jahren reaktiviert. Am Mittwoch, 12. Dezember, lädt sie in die Seniorenwohnanlage zum Adventssingen bei selbstgebackenen Plätzchen ein. Begleitet von Dieter Vierlinger mit der Gitarre, bringt Vorsitzender Rudolf Nägele Liederbüchlein mit.

Auch beim Volksliedersingen am Dienstag, 4. Dezember, im Dorfcafé in Seppenhofen von 19 bis 21 Uhr wird manches Adventslied gesungen.