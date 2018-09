Löffingen Verzahnungsprofis stellen sich vor

Angefangen vor 130 Jahren im Hof von Eisenbach, in den 1960er Jahren in einen dreistöckigen Gebäudekomplex umgezogen, hat das Feinmechanik-Unternehmen Grieshaber mit der Unternehmensgruppe Christ und Heiri die Tür für die Zukunft aufgestoßen. Vier Millionen Euro wurden in den neuen Standort Löffingen investiert, modernste Technik angeschafft, auf Arbeitssicherheit und Gesundheit gesetzt und vor allem alles auch arbeitsfreundlicher gestaltet. Angefangen von der Effizienz durch die Ebenerdigkeit, neuen Lüftungsanlagen mit zentralen Absaugungen an den Arbeitsplätzen, Sicherheitskonzepten, Arbeiten unter Tageslichtbedingungen bis hin zu den gereinigten Produkten. Eine Spänetrennungsanlage zum Recyceln gehört hier ebenso dazu und zeigt den Umweltgedanken, so Andre Olveira von der IHK. Neue Strukturen: Mit dem Umzug wurden auch die Arbeitsabläufe neu organisiert und in die Segmente Automobil-, Industrie- und Kleinkundensegment aufgeteilt. Jedes Segment ist in einer gesonderten Halle eingerichtet, wie man bei der Betriebsbesichtigung erkennen konnte. "Mit der neuen Struktur kann ein großes Portfolio zukunftsweisend geboten werden", so Seeler.