Löffingen Vasen und Bilder erzählen ureigene Geschichte

Malerei und Skulpturen sind zwei unterschiedliche Kunstrichtungen, und doch unterstreichen sie, dass Kunst ein Ausdruck von Gefühl und Wahrnehmung ist. So erzählen die Vasen oder die Bilder ihre ureigene Geschichte und lassen dem Besucher Raum, die Kunst auf sich wirken zu lassen. Während Albin Maier aus Titisee-Neustadt reale symbolträchtige Schwarzwaldhöfe ins Visier nimmt, um sie dann mit Pinsel und Farbe künstlerisch aufzuarbeiten, verarbeitet Annemarie Hampel mit ihrer Vasenkunst sehr oft auch die aktuelle Zeitgeschichte.

Auf den ersten Blick bestechen die Werke beider Künstler durch eine wunderbare Farbharmonie. Es sind nicht knallig-kräftige Farben, sondern grau ist die vorherrschende Farbe. Doch gerade diese dunklen Farbnuancen lassen die Bilder von Albin Maier leben, obwohl viele Schwarzwaldhöfe einsam und öde in eine eher triste Jahreszeit gesetzt sind. Eine Zeit der Ruhe und Stille.

Diese Ruhe und Stille ist bei den Vasenskulpturen von Annemarie Hampel zwar auch zu erkennen, doch ihre Werke sprechen alle Gefühlssprachen von tieftraurig bis hin zu überglücklich, ja sonst fast närrisch. Ihre Vasenskulpturen haben keine Gesichter, und doch vermögen sie die Gefühle des Besuchers in Wallung zu bringen. Beeindruckend sind diese Gefühle der Geborgenheit bei "Mutter mit Kind" oder den beiden Liebenden "Bis das der Tod uns scheidet". Mit "Sehnsucht der Seele" assoziiert der Besucher unverkennbar den toten Menschen, der auf der kalten Steinplatte liegt. Vor ihm die Hände, sagen sie "Halte mich fest, auch wenn ich nicht mehr da bin?" oder "Lasse mich zurück in Mutter Erde, wo ich herkomme?". Noch bis Sonntag, 28. Oktober, ist die Ausstellung am Weiher von Annemarie Hampel geöffnet. In Löffingen präsentiert der Kunstverein in der Städtischen Galerie ebenfalls zwei Künstler. Textile Kunst von Alice Esser und Malerei von Anita Frei-Krämer. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Oktober zu sehen.