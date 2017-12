Löffingen (gb). "Es war fantastisch, alle Karten sind bereits im Vorverkauf weg", freut sich Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke mit Blick auf das Löffinger Weihnachts-Varieté am Freitag und Samstag in der Festhalle. Ein Abend mit Akrobaten, Künstlern, Sängern und dazu ein Dinner. Spektakulär wird sich der Bachheimer Lehrer und Zirkuskünstler Oliver Gänsler präsentieren. In die Welt der Illusion entführt der Freiburger Zauberkünstler Phillip Flint, atemberaubend die Jonglage von Daniel Hochsteiner und verblüffend Rodrigue mit LouLou und der Hundeshow. Moderatorin ist Entertainerin Eugenia Hagen. Für das Galamenü sorgt Lindenwirt Michael Messmer.