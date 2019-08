Löffingen Vandalismus: Überwachung für Toilette gefragt

Zur Serienausstattung der barrierefreien Einraum-WC-Anlage zählt unter anderem ein Bodenbelag mit Fußbodenreinigung, in Edelstahl ausgeführte und fest verankerte Installationen wie WC-Topf, Urinal und Wasch­becken sowie eine per Näherungselektronik geregelte, berührungslose WC-Spülung. Zu den Optionen zählen eine vollautomatische Sitzbrillenreinigung und ein klappbarer Babywickeltisch.

Das Vorhaben, im Bahnhofsgebäude eine derartige Vandalismus hemmdende, barrierefreie WC-Anlage zu installieren, stieß beim Gemeinderat auf grundsätzlich positive Resonanz. Endgültig entscheiden will sich das Gremium aber erst, wenn sichergestellt ist, dass der Bereich vor der Anlage kameraüberwacht wird – eine Frage, die mit der Deutschen Bahn als Haus­herrin geklärt werden muss. Zudem wird die 17 000 Euro teure Option "selbstreinigende Toilettenbrille" nochmals hinterfragt werden. Der Gemeinderat wird sich also zu gegebener Zeit erneut mit dem Thema "neues öffentliches WC im Bahnhof Löffingen" befassen müssen.

Im Zusammenhang mit der Bahnhofstoilette kam fast erwartungsgemäß das Thema "öffentliches WC in der Löffinger Innenstadt" auf. Auf Fragen aus dem Gemeinderat antwortet Bürgermeister Tobias Link bereits seit längerer Zeit und ziemlich einsilbig, dass die Stadtverwaltung "an einer Lösung arbeite". Damit wollte sich SPD-Fraktionschef Georg Mayer nicht mehr zufrieden geben. "Wir sprechen Sie seit fünf Jahren regelmäßig auf das Thema an, sowohl in öffentlicher als auch nicht-öffentlicher Sitzung und werden jedes Mal vertröstet", wandte er sich an den Bürgermeister. Er erwarte, so Mayer, dass dem Gemeinderat baldmöglichst ein schlüssiger Vorschlag über das Wo und Wie der Toilette in der Innenstadt vorgelegt werde. Auch FDP-Stadtrat Rudolf Gwinner hatte zuvor die Notwendigkeit eines öffentlichen WCs in der Stadt angesprochen.