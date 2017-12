Löffingen Unfall: Drei Verletzte bei Karambolage

Da Kraftstoff auslief, waren auch Kräfte der Löffinger Feuerwehr gefordert. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Göschweiler Straße bei der Einfahrt zum Reichberg. Ein Golf musste dabei nach ersten Erkenntnissen einem Fahrzeug im Kreuzungsbereich ausweichen und prallte daraufhin auf einen Jaguar. Diese beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.

An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr Löffingen sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um die Flüssigkeiten, damit diese die Umwelt nicht gefährden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben zwei Rettungswagen war auch ein Notarztfahrzeug an der Unfallstelle. Die Verletzten wurden in Klinken gebracht.