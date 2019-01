Löffingen-Unadingen. In ein Einfamilienhaus an der Mauchachstraße in Löffingen-Unadingen eingebrochen sind unbekannte Täter am Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr. Nach Polizeiangaben wurde unter anderem Schmuck entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/933 60 zu melden.