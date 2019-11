Löffingen Unadingen: Gruselspaß mit Europa-Park-Faktor

Löffingen-Unadingen - Blutrünstige Vampire, Teufel, Geister, Spinnenfrauen und andere Spukgestalten machten am Samstag die Bürgerhalle in Unadingen unsicher. Nun ist Halloween genau genommen schon vorbei, dem Gruselspaß tat dies allerdings keinen Abbruch. Zumal in Unadingen auch Grusel-Gestalten aus dem Europa-Park am Start waren.