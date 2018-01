Löffingen Umzugsmotto lautet: kulinarische Weltreise

Zum Aushängeschild soll wieder der große Umzug werden, der am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, 14 Uhr, unter dem Motto "Eine kulinarische Reise um die Welt" ein buntes Spektakel präsentiert. Einer netten Tradition folgend wird jedes Elferratsmitglied dem Motto entsprechend eine Wagen- oder Fußgruppe in bunter Aufmachung beisteuern. Auch Musikgruppen werden den närrischen Lindwurm stärken, der alljährlich eine ansprechende Kulisse von Schaulustigen in den Löffinger Ortsteil lockt. Abends werden buntes Treiben und die Narrenbaumversteigerung den Dienstag beschließen.

Auftakt ist am Schmotzigen Donnerstag um 9 Uhr mit der Kinder- und Schülerbefreiung sowie Entmachtung des Ortsvorstehers. Um 14 Uhr ist Umzug mit Ausrufen der Fasnet und Narrenbaumsetzen durch die Zimmermannsgilde und den Elferrat. Um 20 Uhr treffen sich die Hemdglonker zum Umzug mit anschließendem Hemdglonkerball.

Am Fastnachtssonntag beim Bunten Abend kommen die Unadinger Vereine zum Zug. Die musikalische Programmumrahmung sowie den Tanz gestalten die Unadinger Dorfmusikanten. Schon am Montagvormittag um 9.30 Uhr treiben die Hexen beim Umzug ihr Unwesen, ab 14 Uhr präsentieren die Kinder ihren Umzug. Waghalsige Sprünge über lodernde Flammen wird es beim Hexenfeuer ab 18.30 Uhr vor der Bürgerhalle geben. Anschließend steigt der Masken- und Kostümball, für närrische Stimmung sorgen "Die Kirnberger".