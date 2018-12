Löffingen Udo Mayer trägt den Ehrentitel

Löffingen-Reiselfingen (bom). Beim Weihnachtskonzert der Harmonie war Schriftführerin Carolin Müller vom Blasmusikverband Hochschwarzwald zu Gast, um mit Marius Drescher am Tenorhorn, Frederik Ruf an der Posaune und Leon Kaltenbrunn am Schlagzeug drei Musiker zu ehren, die mit Erfolg die Prüfungen zum Erhalt des bronzenen Leitungsabzeichens bestanden haben.