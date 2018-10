Löffingen Trödel kaufen bis um Mitternacht

Der Flohmarkt am Samstag, 3. November, startet um 13 Uhr, bis 16 Uhr ist der Nachwuchs an der Reihe. Der Nachtflohmarkt selbst öffnet um 18 Uhr und schließt um 24 Uhr. Noch bis zum 30. Oktober können sich die Verkäufer anmelden unter der Telefonnummer 07654/314 oder per E-Mail info@tierschutzverein-loeffingen.de.

Der letzte Flohmarkt des Jahres wird der Weihnachtsflohmarkt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, im Tierheim sein. Auch dort werden die Köche für Mittagessen und eine Kuchentafel sorgen. Auch die Weihnachtstombola gehört mit dazu. Der Weihnachtsflohmarkt hat von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.