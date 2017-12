Löffingen Treue Fans füllen das Haus

Die Fans der Schwarzwaldkrainer sind in ganz Süddeutschland sowie im benachbarten Ausland zu Hause. Viele haben den Termin in Dittishausen in ihrem Kalender stehen und kommen jährlich nach Dittishausen. So auch Angelika Mainka, deren Anfahrtsweg ohne Auto in Dittishausen eine Übernachtung erforderte: Sie kommt aus Villingen und gehört zu den treuesten Fans. Vor 15 Jahren hat sie die Schwarzwaldkrainer erstmals live in Lenzkirch erlebt und ist seither von ihren Konzerten nicht mehr wegzudenken. Selbst ins Ausland reist sie ihren Musikidolen nach.