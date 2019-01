Löffingen Treue Blutspender ausgezeichnet

Fortschritte macht der Breitbandausbau nicht nur in der Stadt Löffingen, sondern auch im Ortsteil Unadingen. Für die schnelle Internetverbindung hat die Stadt 2,8 Millionen Euro investiert (Förderung von 1,4 Millionen) und dabei für die Bürger ein zukunftsweisendes Zeichen gesetzt. Bereits im Januar wurde der Hotspot in der Bürgerhalle eingerichtet. Nun appellierte Bürgermeister Link, die Stadtwerke als Betreiber anzunehmen, damit wieder Geld in die Stadtkasse zurückfließen kann. Die Stadt Löffingen nimmt derzeit an einem Forschungsprojekt in Sachen Breitbandausbau im ländlichen Raum teil. "Wir hoffen für die Zukunft wichtige Erkenntnisse daraus gewinnen zu können", sagte Link.

Straßen- und Brücken

Vieles ist schon erledigt, große Brocken liegen noch vor der Gemeinde, wenn man die Straßen- und Brückenbauarbeiten in den Blick nimmt. Erfreulich sei Sanierung der Posthausbrücke (die Kosten nach den Zuschüssen in Höhe von 150 000 Euro teilten sich die Städte Löffingen und Bräunlingen). Damit ist die Verbindungsstraße beider Gemeinden wieder offen. Die zweite Gauchachtalbrücke muss um zwei Jahre verschoben werden. Ein Grund dafür sind die ökologischen Ausgleichsflächen und Kosten über eine Million Euro, die alleine für die Baustelleneinrichtung (große Kranen) gefordert werden.

Feldwegekonzept

Ein großes Thema ist auch der Ausbau der landwirtschaftlichen Wege, die vom BLHV-Ortsitzendem Franz Oschwald angesprochen wurden. Hier müsse erst ein Feldwegekonzept der Gesamtstadt erstellt werden, um entsprechende Zuschüsse zu bekommen. Das Stadtbauamt habe dieses schon in Arbeit, so Bürgermeister Link. Die Sanierung des Grünburgwegs ist im Haushalt eingestellt, wie Ortsvorsteher Fehrenbach informierte.

Temporeduzierung

Gefordert wird von Bürgern wie Ortschaftsrat eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kiesstaße. Mehrere Kontrollen wurden schon durchgeführt. Nun muss das Landratsamt nach einer Verkehrsschau entscheiden.

Aufgrund der Reaktivierung des Bahnhofs – nach der Elektrifizierung der Höllentalbahn – hat sich die Situation zugunsten Unadingens geändert.