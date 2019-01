Löffingen Trauer um Wirtin Marlies Kienzler

Obwohl die Verstorbene aus Dortmund stammte, fühlte sie sich in Bachheim richtig wohl. Marlies Kienzler hatte ihren Mann Walter aus Bachheim in ihrer Heimat Dortmund kennen und lieben gelernt. Mit ihm zog sie in den Schwarzwald, zuerst nach Schluchsee-Aha, dann übernahmen sie den "Hirschen" in Bachheim.

Die Dorfgaststätte war nicht nur ein örtlicher Mittelpunkt, sondern auch ein Treffpunkt für alle Kegler. Über 30 Jahre betrieben Marlies und Walter Kienzler den "Hirschen", den sie von Grund auf sanierten. Sie bauten Ferienwohnungen, und 1972 wurden zwei Bundeskegelbahnen eröffnet.

Von nun an hielt der Kegelsport in Bachheim Einzug. Viele Jahre war die Verstorbene selbst erfolgreiche Sportkeglerin. Marlies Kienzler hinterlässt neben Ehemann Walter zwei Töchter und drei Enkelkinder. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt, die Trauerfeier ist am Samstag, 26. Januar, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Bachheim.