Löffingen Trauer um Karl Götz

Der Verstorbene war ein Vorbild des Ehrenamts und engagierte sich in gleich mehreren Vereinen. Er war eine begeisterte Löffinger Hexe. Im Fünfergremium setzte er in der Fastnachtskulturlandschaft Akzente, so auch als Mitinitiator des Hexenballs. Er gehört auch mit zu den geistigen Vätern des Löffinger Städlefests und war auch im Schützenverein Dittishausen aktiv. Als seine Lebenspartnerin Monika 14 Jahre die Löffinger Waldbadgaststätte betreute, war Karl Götz als "Helfer für alle Fälle" immer an ihrer Seite. Doch seine größte Leidenschaft galt dem Fußball und hier dem FC Löffingen. Der Verstorbene hat den FCL maßgeblich geprägt als Spieler, Jugendleiter, Vorstand, Hausmeister oder Platzwart. Unter seiner Regie wurde der erste Löffinger Profispieler, Peter Karvouniaris, ins Baarstädtchen geholt. Durch seine Fußballschule gingen auch die späteren Profis Martin Braun und Markus Schuler.

Viele Verdienste

Karl Götz hatte einen Draht zur Jugend und so war er es, der die Jugendzeltlager einführte, die in Spanien und an der Nordsee stattfanden oder in große Stadien wie zu Schalke 04 führten. Karl Götz baute 1960 das erste Clubhaus im Hochschwarzwald.