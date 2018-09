Löffingen Trauer um einen Löffinger Vorzeige-Bürger

Dies zeigte sich auch bei seiner beruflichen Tätigkeit, so gehörte er 35 Jahre dem Löffinger Bauhof-Team an, das heute sein Sohn Christian leitet. Für die Löffinger stand er für die Begriffe Brunnen und Winterdienst, zudem begleitete er die Menschen auf ihrem letzten Weg als Friedhofsbediensteter. Seine freundliche und offene Art zeigte er auch bei den Sozialdemokraten, denen er über 40 Jahre angehört, hierfür wurde er mit der Ehrennadel ausgezeichnet. "Nicht wegsehen – etwas tun", war die Devise von Eugen Heizmann. Dies war auch der Grund, weshalb er mit Ehefrau Paula die ­AMSEL-Gruppe ins Leben rief. Eine Gruppe, die sich um Menschen mit Multiple-Sklerose in Löffingen und der Region kümmerte.

Seine große Leidenschaft gehörte der Feuerwehr, die er auch seinem Sohn Christian, dem Löffinger Stadtkommandanten, und Enkel Julian vererbt hat. 1962 trat er der Löffinger Wehr bei, war aktiver Feuerwehrmann und später in der Altersmannschaft. Sein handwerkliches Geschick war bei den Umbauarbeiten im Feuerwehrgerätehaus gefragt, ebenso seine Unterstützung bei der Jugendfeuerwehr, sei es bei den Schrottsammlungen oder im Küchendienst. Auch bei der Stadtmusik sah man Eugen Heizmann viele Jahre, als Schellenbaumträger. So schritt er mit diesem schweren Prachtstück voraus, als 1966 die Löffinger in Kerkade die Goldmedaille holten. Erst als es gesundheitlich nicht mehr ging, legte er nach 44 Jahren den Schellenbaum ab. Wenn er nicht gerade anderen Menschen half, traf man Heizmann beim Holzmachen oder mit seinen beiden Enkeln Julian und Sarah. Eugen Heizmann hinterlässt seine Frau Paula, die Kinder Christian und Monika mit den Schwiegerkindern Andrea und Jochen sowie die beiden Enkel.

Das Seelenamt für Eugen Heizmann ist am Freitag, 14. September, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Löffingen, anschließend ist die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.