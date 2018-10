Löffingen Totale Enttäuschung

"Ich leide an Multipler Sklerose und ich sitze seit 2013 fix im Rollstuhl. Letzte Woche, am Freitag, besuchte ich Freunde in Löffingen. Ich lebte bis Februar 1989 hier. Um 18 Uhr wollten wir essen gehen, also dachte ich, ich fahre noch schnell auf die Behindertentoilette.

Super: In diesem, wie im August 2017 in der Zeitung erwähnten, barrierefreien Löffingen gibt es die nicht. Die Tourist-Info hatte geschlossen, und konnte nicht einmal mit meinem Euroschlüssel (Schlüssel, um jede Toilette in Europa aufzuschließen) geöffnet werden: Es war kein Schloss da. Ja und wie ich erfuhr, ist die Behindertentoilette eine Etage tiefer.

Ich fand eine im Café von Frank Wider. Dorthin musste ich mit meinem Elektrorollstuhl durch die toll gepflasterte (100 Prozent Ironie) Innenstadt von Löffingen fahren. Überall Pflastersteine, Wasserläufe, Kanaldeckel! Es geht hoch und runter. Mein Fussbrett ist bei einer Geschwindigkeit von elf Stundenkilometer an so einem Teil hängen geblieben, gestaucht, verbogen, 200 Euro futsch und das Trittbrett kaputt.