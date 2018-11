Löffingen Topfit: 50 Jahre Leichtathletik

Löffingen. Als diese vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, konnte niemand ahnen, dass daraus ein so erfolgreicher Verein entstehen würde. So sind die Löffinger Sportler in den Bestenlisten anzutreffen, doch auch dem Breitensport und vor allem der Nachwuchsarbeit wird ein großes Feld gewidmet.

Diese Nachhaltigkeit zeigte sich auch beim Jubiläum, welches die Handschrift des Motors Ottmar Heiler trug. Mit der Dekoration mit dem 50-er Schild, umrahmt von Sportkleidung aus längst vergangenen Tagen und der Kultband Casanovas traf man voll ins Schwarze. "Als die RAF für Schrecken sorgte, die Mehrwehrtsteuer auf zehn Prozent erhöht wurde, da wurde in Löffingen die Leichtathletik-Abteilung gegründet", erinnerte Bürgermeister Link. Heute gehörten die RAF-Terroristen glücklicherweise der Vergangenheit an, die Mehrwertsteuer habe sich fast verdoppelt und die Leichtathleten seien zum Aushängeschild der Stadt geworden.

Bei allem Erfolg ist die Leichtathletik eine Abteilung des Turnerbunds geblieben. "Der Turnerbund hat zwei Abteilungen, das Turnen und die Leichtathletik, wobei letztere ein grundlegender Bestandteil des Vereins ist", sagte Gustl Frey, Vorsitzender des Turnerbunds. Dass sich die Sportler in Löffingen heute wohl fühlen, sei sicherlich auch der Stadt zu verdanken, welche die notwendige Infrastruktur geschaffen habe, wie den Sportpark Haslach oder die Dreifeldsporthalle mit dem Leichtathletikzentrum.