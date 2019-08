Löffingen Tod in Wutachschlucht: Bergwacht warnt

Gefährlicher ist die Wutachschlucht in den vergangenen Jahren jedoch nicht geworden, eher im Gegenteil: "Es wurde viel gemacht, um Risiken zu vermindern – die Beschilderung und das Mobilfunknetz wurden ausgebaut, die Absprache zwischen den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr Bergwacht und Deutschem Roten Kreuz weiter verbessert und alte Holzbrücken erneuert." Dennoch sollten sich Wanderer stets bewusst sein, dass "die Wutachschlucht nicht das heimische Wohnzimmer ist und auch gefährlich werden kann". Trittsicherheit, Kondition und die richtige Ausrüstung sind nach Aussage des Bergretters unerlässlich, um an einer Wanderung teilzunehmen. "Man sollte sich im Vorfeld genau überlegen, was man machen will – und ob man sich auch dazu in der Lage fühlt". Neben medizinischen Problemen sei die häufigste Ursache für Unfälle in der Schlucht Unaufmerksamkeit. Deshalb sollten Wanderer laut Probst lieber mal einen Schritt langsamer, dafür aber mit Bedacht machen. "Es ist diese eine Sekunde Unaufmerksamkeit, vor der sich niemand wirklich schützen kann."

Immer wieder müssen die Rettungskräfte der Bergwacht Wutach in die Schlucht ausrücken, Stellen, an denen besonders häufig Unfälle passieren, gibt es laut Bergretter Probst nicht. Die Einsatzorte seien über die ganze Schlucht verteilt. Im Notfall sollten hilfsbedürftige Personen bei ihrem Notruf direkt die Bergwacht verlangen, so der Tipp des Vorsitzenden. Eine regelmäßige Schulung in Erster Hilfe sei ebenfalls sehr wichtig. Nachdem die Bergwacht verständigt ist, braucht sie von ihrer Station in Ebertingen je nach Unfallsort zwischen fünf und 20 Minuten. Dabei bewegen sich die Bergretter sowohl zu Fuß, mit dem Auto als auch mit dem Hubschrauber fort. Häufig werden sie von Polizei, Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz unterstützt.