Löffingen Tipps vom Ehrengast

Löffingen (gb). Die Sportlerehrung in Löffingen ist gekennzeichnet durch wechslende Veranstaltungsorte und d Ehrengäste. In diesem Jahr war Reiselfingen als Gastgeber an der Reihe. Ortsvorsteher Martin Lauble übernahm die Moderation, der Musikverein sorgte für die musikalische Stimmung, und die örtlichen Vereine übernahmen die Bewirtung.