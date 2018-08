Löffingen Tennisgilde und Stadt bekommen Lob als Gastgeber

So hatte Platzwart Ewald Hoff die drei Sandplätze nicht nur bestens präpariert, sondern war auch während der Veranstaltung ständig im Einsatz. Sportwart Uli Straetker und die zweite Vorsitzende Birthe Meder organisierten für Spieler und Zuschauer während der Spielwoche ein Catering. Die Stadtverwaltung öffnete den Senioren aus ganz Europa nicht nur die sanitären Anlagen im Waldbad, die Tennis-Creaks konnten auch kostenlos ihre Runden drehen und abkühlen.

Sehr zufrieden mit den sportlichen Leistungen, der aufwendigen und perfekten Organisation und letztlich auch mit den Begegnungen außerhalb des Tennisplatzes war Hauptorganisator Wolfram Schmidle aus Singen.

Die Bedenken, sein Turnier könnte unter den gleichzeitig stattfindenden Senioren-Weltmeisterschaften in Ulm leiden, begegnete der gewiefte Tennislehrer mit einer gelungen Aktion: So durften die in Ulm Ausgeschiedenen zu den 250 gemeldeten Senioren-Topspielern im Hochschwarzwald stoßen.