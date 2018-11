Löffingen Tastenzauber beim Jahreskonzert

Löffingen. Das gemeinsame Hobby der drei Orchester sprach sicherlich unterschiedliche musikalische Sprachen, doch gerade dies machte den Reiz des Konzerts aus. Drei Orchester – drei unterschiedliche Musik-Genres – ein fantastisches Konzert, das allerdings mehr Zuhörer verdient gehabt hätte.

Das Konzertorchester stellte einmal mehr sein Können und seine Klasse unter Beweis, denn hier wurde schon hohe Akkordeonkost geboten. Mit gleich zwei großen Medleys setzte Dirigent Waldemar Lang Akzente. So entführte er mit "Indiana Jones best of" in die erfolgreichen Abenteuer-Filme des Archäologen, von Harrison Ford gespielt. Diese wunderschönen Melodien mit "Raiders March" bis zu zum Liebesthema "Love Theme" prägten dieses anspruchsvolle Werk. Eine Hommage an Ray Charles war das zweite Medley: ein neunminütiges Arrangement mit Songs wie "I Can't Stop", "Hit the Road Jack" oder "Georgia on my Mind". Das hohe musikalische Niveau verbunden mit seiner Vielfalt gab dem Abend einen besonderen Zauber. So auch mit dem Lied "Girls, Girls, Girls" von der britischen Popband Sailer oder mit der Disco-Nummer "Sunny".

Gesangliches Bonbon: Als die Musikerin Diana Frei das Instrument gegen das Mikrofon tauschte, ahnte man, dass nun Gänsehautfeeling angesagt war. Mit "From a Distance", diesem bekannten Song von Bette Midler, sang sie sich in die Herzen der Zuhörer, wobei das Orchester selbst sein Können erneut unter Beweis stellte, am Klavier begleitet von Martin Benitz.