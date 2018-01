Löffingen Sturm fordert Wehr und Bauhof

Den aufwändigsten Einsatz hatten die Helfer am Stettbach, an der Engstelle, wo das Gewässer von der Oberfläche durch zwei große Abwasserrohre in den Untergrund geleitet wird. Er fließt ab hier Richtung Stadtzentrum und verwandelt sich in den Bittenbach. "Bei starkem und lang anhaltendem Regen ergibt sich dann ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial. Um nicht blauäugig abzuwarten, wurde hier mit drei Palletten Sandsäcke vorgesorgt", erklärte Christian Heizmann.

Das letzte große Hochwasser in Löffingen war im Jahr 1975. Im Juli 1958 stand das Städtle bis 150 Zentimeter im Wasser. 1895 verwandelte sich der Stettbach, der nun unterirdisch hinter dem Städtle als Bittenbach wieder zu Tage kommt, in einen reißenden Strom mit zwei Meter hohen Wassermassen. Noch heute ist die Hochwassermarke am Maienländer Tor sichtbar.

Der Einsatz des Bauhofs und der Feuerwehr galt überwiegend den zahlreichen abgeknickten Bäumen und Ästen, die sich im ganzen Stadtgebiet verteilten. Am Donnerstag galt es die Spuren des Sturmes zu beseitigen, so Christian Heizmann.