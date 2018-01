Löffingen Stolperstein soll von Schicksal zeugen

Löffingen. Der Historiker Jörg Waßmer (40) überraschte die Zuhörer bei seinem Vortrag über das Leben des gebürtigen Löffinger Kilian Götz mit seiner Bitte, mit einem Stolperstein vor dem Geburtshaus an das Unrecht zu erinnern. Er werde diesbezüglich einen Antrag an die Stadt stellen, einen solchen Stolperstein an der Vorstadtstraße Nummer 9 anzubringen. Gleichzeitig appellierte er an die Zuhörer, die Spendenbox für den Stolperstein zu füllen, um damit die Kosten von 120 Euro zu übernehmen. Das Schicksal und die Ermordung von Götz ließen die Besucher nicht ungerührt und so kamen 224,70 Euro zusammen. Das restliche Geld spendet Waßmer an die Gedenkstätte Neuengamme.

Bürgermeister Tobias Link erklärte auf Nachfrage: "Natürlich ist Kilian Götz kein leuchtendes Vorbild gewesen. Trotzdem ein Opfer der Nazi-Gewalt. Ich kann mir daher einen Stolperstein vorstellen, als Erinnerung und Mahnung an uns." Löffingen war der Geburtsort von Kilian Götz und auch seine Heimat, wie er in seinem Brief kurz vor seiner Ermordung noch verdeutlichte. Am 2. Juli 1897 kam er laut Waßmer in Löffingen in der Vorstadtstraße auf die Welt. Die Mutter war die ledige 24-jährige Dienstmagd Sophie Götz, die in Göschweiler in Stellung war. Geboren wurde er bei seinen Großeltern in der Vorstadtstraße. In seinem Taufbuch notierte der damalige Stadtpfarrer das er "illegitim" (unehelich) geboren sei.

Ein Stigma, das ihm ein Leben lang anhaftete. Kilian Götz wuchs bei seinen Großeltern Bernhard und Monika Götz auf. Als er drei Jahre alt war, heiratete seine Mutter den 20 Jahre älteren Straßenwart Johann Baptist Beck aus Seppenhofen, er brachte 17 Kinder mit in die Ehe, hinzu kamen sechs gemeinsame Kinder. Kilian Götz blieb bei den Großeltern. "Seine Kindheit und Jugend war wohl sehr schwieriger, er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, der Großvater hatte Alkoholprobleme und Zuhause sei er immer verstoßen und Geschwister stets bevorzugt worden", erklärte Waßmer. Mit sieben Jahren wurde er in den Ferien als Viehhirte in den Schwarzwald geschickt. Mit 14 Jahren begann er eine Lehre im Metzgerhandwerk im Bahnhofshotel Lenzkirch.