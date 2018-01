Löffingen Sternsinger sammeln für soziale Projekte und segenen die Häuser der Spender

Sie bringen Gottes Segen: Gleich drei Gruppen Sternsinger kommen in Unadingen an die Häuser, um eine Gabe zu erbitten (links). Als Boten, die an die Heiligen Drei Könige erinnern, sammeln sie auch für einen guten Zweck. Der Erlös geht in diesem Jahr an die aus Unadingen stammende Schwester Adelholda in Chile, die dort seit nahezu 60 Jahren in der Mission wirkt. Betreut werden die Sternsinger im Löffinger Ortsteil von Uschi Engesser, Uli Wehinger und Susanne Hettich. Die Sternsinger werden am Samstag, 6. Januar, 10.30 Uhr, den Gottesdienst in der Unadinger Pfarrkirche mitgestalten.