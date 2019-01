Sammeln für Bedürftige: Drei Gruppen mit über 20 Sternsinger kommen in Unadingen an die Häuser, um eine Gabe zu erbitten. Als Boten, die an die Heiligen Drei Könige erinnern, sammeln sie auch für einen guten Zweck. Der Erlös geht an die aus Unadingen stammende Schwester Adelholda in Chile, die dort seit 60 Jahren in der Mission wirkt. Betreut werden die Sternsinger im Löffinger Ortsteil von Uschi Engesser, Uli Wehinger und Susanne Hettich. Die Sternsinger werden am Sonntag, 6. Januar, 10.30 Uhr, den Gottesdienst in der Unadinger Pfarrkirche mitgestalten. Zwei Tage lang sind die Sternsinger in Löffingen und Seppenhofen unterwegs (Bild links). Glücklickerweis hatte der Aufruf so großen Erfolg, dass alle Häuser besucht werden konnten. Auf dem Alenberg ist diese Gruppe unterwegs mit Nora Frei (von links), Annemarie Wieder, Tobias Wider, dahinter Timon Frei und Florian Wider. Foto: Rosenstiel/Bächle