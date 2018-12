Löffingen Starker Auftritt an Weihnachten

In die Blütezeit des Barocks entführten die Musiker mit Georg Friedrich Händels "Largo". In die Neuzeit zurück ging die Reise mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" von Rudi Fischer. Ein Hauch an irischem Frühling wehte mit dem "Irish Castle" durch die Dietfurthalle und erinnerte in seiner Melodie an eine altirische Saga.