Löffingen Starken Beginn stark fortsetzen

Löffingen (gb). Schon die Auftaktveranstaltung zur 1200-Jahr-Feier in der Löffinger Stadtkirche war überwältigend, nun möchte das Baarstädtchen Löffingen dies beim Jubiläumsauftakt am Samstagabend noch toppen. Gastgeber Bürgermeister Tobias Link kann mit seinem Kollegen aus Friedenweiler, Josef Matt, so manch anderes Stadtoberhaupt der Region begrüßen. Unter den Gästen sind Landesjustizminister Guido Wolf, Erzbischof Stephan Burger, Landrätin Dorothea Störr-Ritter und auch der Oberbürgermeister aus Ulm, Gunter Czisch, hat sich angekündigt.