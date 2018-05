Löffingen (gb). Zu einem Eltern-Informationsabend lädt die Stadtmusik Löffingen alle Eltern und Kinder am Dienstag, 12. Juni, ein. Ab 18.15 Uhr können die Gäste im Problelokal zunächst eine Probe des Jugendblasorchesters miterleben, um sich dann über die neue Anfängergruppe zu informieren. Für die Kinder stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die im Schnupperkurs am Freitag, 15. Juni, kostenlos ausprobiert werden können. Die Instrumentenausbildung startet nach den Sommerferien, die Anfängergruppe leitet Daniela Zipfel. Ein Eintritt in die Anfängergruppe ist auch nach dem Start zu jedem Zeitpunkt möglich, informiert die Stadtmusik. Für weitere Informationen stehen Leonie Kienzler oder Matthias Wehrle zur Verfügung unter den E-Mailadressen l.kienzler@stadtmusik-loeffingen.de oder m.wehrle@stadtmusik-loeffingen.de.