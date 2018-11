Löffingen Sportler auf der Bühne

Ins Rennen schickten die Leichtathleten Berthold Wörner, Baden-württembergischer Seniorenmeister 1500 Meter-Lauf, Ottmar Heiler, zwei Mal Landessenioren-Vizemeister Wurffünfkampf und Hammerwurf, sowie Dritter im Diskus, Thomas Pleil, Landessenioren-Vizemeister Diskus, Thomas Kaufmann und Stefan Wolf, Dritter Landesmeisterschaften Kugelstoßen, Lilli Frank, Dritter Baden-Meisterschaften Blockwettkampf und Weitsprung W 14, Jakob Uhrhan, Badischer Hallenmeister im Fünfersprung und Badischer Vize-Hallenmeister Weitsprung. Bei den Turnern war es Markus Zepf Vizemeister bei den Baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften im Kür-Vierkampf. Beim Skiclub gab es gleich sechs Qualifizierte in unterschiedlichen Disziplinen. Darunter auch Adrian Barsch (Mountainbike), der in allen Rennen der Kids-Cup-Serie ganz vorne mit dabei war. Ins Rennen schickte man auch Achichim Laule, unter anderem als Bezwinger des 3300 Meter hohen Madrischjoch. Michael Esser warf bei den Gewichthebern die Vize-Landesmeisterschaft der Senioren in die Waagschale.