Löffingen Spaß an Blasmusik verbindet

Was einst mit einem geselligen Treffen begann, ist heute eine feste Institution im kulturellen Leben der Region Hochschwarzwald. Im Jahr 1980 waren es der damalige Verbandspräsident Bernhard Stegerer und der damalige Verbandsdirigenten Leopold Winterhalder, die die Idee hatte. Bei diesen Treffen griffen die Musiker selbst zu ihren mitgebrachten Instrumenten, Leopold Winterhalder hatte den Musikern die Noten zugeschickt und ohne Proben gaben die Musikersenioren dann kleine Konzerte. 1985 schlief die Veranstaltung ein, da immer weniger Besucher kamen.

Nach zehn Jahren war es erneut Leopold Winterhalder, der dieses Mal mit dem Verbandspräsidenten Albert Reich zum Neustart rief. Geworben wurde mit einem Brauereibesuch in Rothaus, zu dem sich die Senioren ab 50 Jahren anmelden konnten. Eine tolle Idee, denn gleich 40 Interessierte kamen. "Die erste Probe war im November 1994 in Waldau, ab Januar 1995 wurde monatlich geprobt", so Vorsitzender Hubert Knöpfle. Der erste Auftritt war in der Brauerei Rogg in Lenzkirch beim Firmenjubiläum, noch im selben Jahr folgten Bachheim und Waldau.

Heute gehören der Kapelle 37 ehemalige oder teilweise noch aktive Musiker aus den Musikvereinen im Blasmusikverband Hochschwarzwald an, aber auch einige Musiker außerhalb des Verbands, die sich hier einfach wohlfühlen. Geprobt wird einmal pro Monat. Vorsitzender ist der Rötenbacher Hubert Knöpfle, sein Vize Hans-Peter Wehrle, Schriftführer Horst Waldvogel, Kassierer Ernst Wehrle und Dirigent Wolfgang Spiegelhalder. Die Musiker tragen blaue Westen, passende Krawatten und einem Logo mit der Aufschrift "Senioren Blaskapelle Hochschwarzwald" und haben einen unverkennbaren Sound.