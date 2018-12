Löffingen Silbernes Priesterjubiläum für Erzabt Tutilo in Löffingen

Das Haus Burger ist ein christliches und doch auch offenes Haus. Der Glaube gehört auf jeden Fall dazu. So war Vater Willi viele Jahre der "Musica sacra" treu, ebenso wie Schwester Pia und Bruder Udo. Die Liebe zu Gott, die Liebe zur Musik und die Liebe zu den Menschen zeichnet die Burgers aus.

Im Mai wird nun Erzabt Tutilo sein silbernes Priesterjubiläum in der Stadtkirche Löffingen feiern. Der 53-jährige Tutilo, geborener Heinz Burger, besuchte die Realschule in Löffingen und ging anschließend auf das Aufbaugymnasium nach Immenstadt. Nur vier Wochen nach seinem Abitur – so in der "Biographia Benedictina" zu lesen – trat er in die Erzabtei Beuron ein und legte 1988 seine Profess ab. Er studierte Theologie in Salzburg und Rom. Nach der Priesterweihe 1994 in Beuron war er mehrere Jahre Novizenmeister und studierte daneben Betriebswirtschaft an der Berufsakademie Ravensburg. 2001 wurde der Diplom-Betriebswirt Tutilo Prior. Am 7. September 2011 wurde er als erster Assistenzabt der Beuroner Kongregation zum elften Erzabt gewählt. 2015 wurde er von Kardinal-Großmeister O’Brien zum Großoffizier des Päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ernannt und am 10. Oktober 2015 im Mainzer Dom durch Bischof Heinrich Mussinghoff in die deutsche Statthalterei investiert.

Die Verbindung zu seinem Bruder Stephan ist sehr eng und so hoffen die Löffinger, dass der Erzbischof vielleicht beim Priesterjubiläum mit dabei sein kann. Erzabt Tutilo – der leidenschaftliche Orgelspieler – hat im Kloster Beuro seine Erfüllung gefunden.