Löffingen Sieg mit Ski und Crossmaschine

Löffingen (gb). Für die Fahrer war es eine große Herausforderung, für die Zuschauer ein echtes Spektakel: das Skijöring, zu dem der Automobilclub Löffingen eingeladen hatte. Erfreulicherweise, so Vorsitzender Randy Isele, gingen gleich 13 Teams an den Start. Beim Skijöring des Automobilclubs ließ sich ein Skifahrer an einem Seil hinter einer Motocross- oder einer Enduromaschine über den knapp 150 Meter langen Rundkurs ziehen. Um das Ganze für die Zuschauer noch interessanter zu machen, gingen immer zwei Gespanne an den Start, die zwei Runden ableisten mussten. Die besten Sechs hatten im Finale eine Strecke von fünf Runden, also 750 Meter zu absolvieren. Während Randy Isele und Martin Laufer als Streckenchefs fungierten, waren im Wettkampfbüro Birthe Laufer, Kevin Meier und Christian Echsle anzutreffen. Echsle informierter die über 200 Zuschauer als versierter Wettkampfsprecher.