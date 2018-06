Löffingen Seniorenfreundliches Wohnen ist ein Vorzeigeobjekt

Löffingen (gb) Eine Erfolgsgeschichte ist das seniorenfreundliche Wohnen in der Seniorenwohnanlage im Städtle: Alle 26 Wohnungen sind belegt, ein Bilanzgewinn von 329 479 Euro, ein Mitgliederstand von 81 Personen und dazu noch ein engagiertes Vorstands- und Aufsichtsratsteam unterstreichen dies. Der Mut des damaligen Bürgermeisters Norbert Brugger und der Stadträte, im Jahr 2000 eine Genossenschaft zu gründen und den Senioren eine lange Selbständigkeit, aber auch eine Sicherheit für Pflege und Hilfe zu bieten, kann auch als Vorzeigeobjekt angesehen werden. Die starke Verbindung zum Altenpflegeheim – hier galt der Dank Martin Satler und Jürgen Furtwängler – ist wesentlich, wie die Warteliste zeigt. Vorstandsvorsitzender Norbert Brugger informierte in der Hauptversammlung die Bewohner über die derzeit gesicherte Grundversorgung, zum einen durch die neue Ärztin, zum anderen durch die Elektrifizierung der Höllentalbahn. "Somit ist das Wohnen im Städtle mit all den anderen Annehmlichkeiten und Möglichkeiten für den Lebensabend lebenswert", sagte Brugger. Bei den Neuwahlen wurde Werner Adrion als Schriftführer im Aufsichtsrat auf weitere acht Jahre bestätigt. Die Seniorenwohnanlage öffnet sich immer wieder auch nach außen, sei es für das Adventsliedersingen der Trachtengruppe, durch Gymnastikkurse oder ganz neu für einen Englischkurs für Senioren. Edgar Liphardt würdigte das Ehrenamt, welches von Vorstand, Aufsichtsrat, aber auch durch die Bewohner gegeben sei. Vor allem der "gute Geist des Hauses", Gisela Bachmann, wurde hier in den Blickpunkt gestellt.