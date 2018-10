Mit vielen Eindrücken im Gepäck kamen die 18 Wanderfreunde des Schwarzwaldvereins Löffingen nach ihrer sechtägigen Wanderreise im Salzkammergut zurück. Wanderwartin Rita Bölle hatte ein interessantes Pogramm zusammengestellt. So standen neben den Wanderungen eine Stadtführung durch Salzburg, eine Schifffahrt auf dem Wolfgangsee, ein Besuch der Stille-Nacht-Kapelle in Hintersee, ein Ziehharmonikaabend sowie ein Hufeisen-Wurfwettbewerb an. Höhepunkt der Wanderungen war die Besteigung des Gennerhorns in der Osterhorngruppe. Text: Bächle/Foto: privat