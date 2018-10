Löffingen Schlagzeug gefragt

Bereits heute, Samstag, 13. Oktober, bietet die Drumline der Jugendmusikschule von 11 Uhr bis 13 Uhr, ebenfalls im Kurhaus Titisee, einen Einführungs-Workshop in das Thema "Show-Druming" an. Der Workshop ist kostenlos und richtet sich an Fortgeschrittene und Einsteiger.