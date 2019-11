Löffingen Schienenersatzverkehr: Nikolausmarkt zieht um

Letztmalig kommt der Löffinger Farrenstall am Nikolausmarkt zu Ehren. Schon unter dem Maienländer Tor und an der Sonne war die lebendige Krippe mit den Schafen von Rudi Willmann und dem Esel von Alexander Zepf nicht nur für die Kinder ein echter Höhepunkt. Dieser Zauber der lebendigen Krippe wird heuer durch die Stallatmosphäre noch vertieft. Im Farrenstall werden die Tiere um die große Holzkrippe stehen und damit an die Zeit Christi Geburt erinnern. Vor dem Farrenstall wird Stadtgärtner Martin Fahrländer eine Waldweihnacht aufbauen.

"Die Besucher dürfen sich auf eine einmalige tolle Atmosphäre freuen", verspricht Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Auch der große Weihnachtsbaum sorgt für festliche Atmosphäre.