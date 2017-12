Friedenweiler (sri). Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am Montag einem Sattelzugfahrer bei Friedenweiler zum Verhängnis, als er von der Straße rutschte. Auf Höhe des Sportplatzes, gegen 5.22 Uhr, schlitterte ein spanischer, mit 20 Tonnen Stahlträgern beladener Sattelzug, der in Fahrtrichtung Friedenweiler unterwegs war, von der eisglatten Fahrbahn und blieb an einer Böschung hängen. "Da das Fahrzeug weiter abzurutschen drohte, wurde es von der Freiwilligen Feuerwehr Friedenweiler, die mit 21 Mann vor Ort war, abgesichert", informierte ein Polizeisprecher. Die Bergung des Fahrzeugs und der Ladung zog sich einige Stunden hin. Die Kreisstraße 4964 blieb längere Zeit gesperrt. Der Schaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.