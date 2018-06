Löffingen Sanierung steht an

Bereits im vergangenen Jahr, so Ortsvorsteher Helmut Wölfe, hatte man sich in einer Ortschaftsratssitzung mit der Sanierung befasst und einen Betrag in Höhe von 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Als erstes muss eine Dränage gelegt werden, um das Wasser von der Kapelle fern zu halten.

Nach der Trockenlegung des Fundaments müssen Fachleuten bei der geplanten Änderung des Eingangs sowie der Fenster- und Dachsanierung ran. Die Gruppe möchte auch viel ehrenamtliche Arbeit leisten und sucht Helfer. Man denkt bei der Kapellensanierung unter anderem einen barrierefreien Zugang, der derzeit über eine Wiese verläuft. Mittels Pflastersteinen und einem abgeflachten Zugangsweg könnten dann Menschen mit Rollatoren oder Rollstuhlfahrer den Weg gut nutzen.

Um die derzeitige Schwelle vom Eingang in die Kirche zu umgehen, bedaf es einer größeren Baumaßnahme. Verschönungsarbeiten wie die Ausbesserung des Putzes, der Fensterlaibung, der Neuanstrich der Wände und der Reparaturen der Fenster lassen sich kurzfristig realisieren.