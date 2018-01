Löffingen Sänger bringen Musical auf die Bühne

Die Chorgemeinschaft Dreiklang mit den Männerchören Löffingen, Seppenhofen und MGV Rötenbach gehört zu den Kulturträgern in der Region. Die 29 Sänger sind vielfältig aktiv, wie aus dem Bereich von Schriftführer Hans-Friedrich Paul bei der Hauptversammlung zu hören war. Bei den musikalischen Auftritten, mit dem Höhepunkt des Jubiläumskonzerts, zeigten sie ihre Qualität und begeisterten das Publikum. Auch mit dem Gruppenkonzert in Breitnau zeigte sich der 49-jährige Dirigent Peter Arndt aus St. Märgen sehr zufrieden. "Wir sind eine tolle Truppe", so das Fazit. Sicherlich seien die Altersbeschwerden ein Handicap. Dies trifft vor allem die Sänger aus Löffingen und Seppenhofen, die Rötenbacher Sänger sind durchschnittlich noch etwas jünger. Aus Löffingen kommen nur noch sechs und aus Seppenhofen noch neun Sänger.

Beim Jahreskonzert konnte die Chorgemeinschaft auf ein paar Gastsänger zurückgreifen, doch weiterhin sucht die Chorgemeinschaft Nachwuchs, unterstrich die drei Vorsitzenden Bruno Meder aus Löffingen, Josef Beha aus Seppenhofen und Josef Knöpfle aus Rötenbach. Die offene Gesangs­probe im Gasthaus "Traube" brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Gleich 29 Auftritte hatte die Chorgemeinschaft absolviert, dazu die Probenarbeit, die beachtenswert ist. Dies dürfte auch am Dirigenten liegen, der den Spaß am Gesang vermittelt. Dies konnte man bei den Gesangsauftritten erleben. Gefragt waren die Sänger mit ihren Beiträgen beim Sommerfest des Männergesangvereins Allmendshofen, beim Projektchor Hochschwarzwald, beim Chöretreffen in der Grabatmühle, beim Sommernachtszauber der Hochschwarzwälder Chöre oder beim Frühlingsfest in Friedenweiler, das gemeinsam mit den Flüchtlingen zu einem echten Erlebnis wurde. Die Chorgemeinschaft stellt sich auch seiner sozialen und kirchlichen Verantwortung.