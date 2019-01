Löffingen Saalfasnet eröffnet närrische Saison

In die heiße Phase der närrischen Zeit geht es am Schmotzige Dundschdig, 28. Februar. In Löffingen treffen sich alle Hästräger und Musiker bereits um 8 Uhr im Rathaus. Gemeinsam geht es dann zur Schule und in den Kindergarten. Die Rektoren werden auf die Bühne vor der Kirche geführt, um sie dort zu entmachten. Auf die Kinder wartet die Kinderdisco der Burgkeiler in der Tourist-Information. Um 14 Uhr wird der Narrenbaum auf dem Latschariplatz gestellt und die 20-er auf die Laterne und die Fastnacht vereidigt. Die neue weibliche Narrenpolizei wird Bürgermeister Tobias Link aus dem Rathaus holen, damit er vor der großen Narrenschar erstmals vom neuen Narrenvater Sven entmachtet werden kann. Bis zum Hemdlunkerumzug um 19 Uhr mit Start an der Bühne, diesmal ohne Schauspiel, heißt es in Löffingen Straßenfasnet mit vielen kleinen kreativen Gruppen. Auch in den Ortsteilen werden an diesem Tag die Schüler befreit.