Löffingen Russenkreuz im Wald

Friedenweiler (gb). Feldkreuze und Bildstöcke sind Kulturdenkmäler. Doch auch Erinnerungskreuze wie das Russenkreuz in Friedenweiler sind es wert, nicht in Vergessenheit zu geraten. Dieses Zeichen gegenüber dem Klosterweiher im Wald erinnert an ein Massensterben im Jahr 1813. Hunderte an Typhus erkrankte russische Soldaten starben an dieser Infektionskrankheit.