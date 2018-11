Löffingen Rund 95 000 Euro Investitionen

Die Etatplanungen für den Haushaltsbereich Stadtmarketing, Kultur und Sport behandelte der Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus bei seiner jüngsten Sitzung. Stadtmarketing-Leiter Karlheinz Rontke stellte den Etatentwurf vor.

Die Planungen sehen Ausgaben von knapp 95 000 Euro vor, denen Einnahmen in Höhe von rund 10 100 Euro gegenüberstehen. Der Etatentwurf gliedert sich in die Kapitel Werbemaßnahmen, Ferienregion Wutachschlucht, Veranstaltungen und Sonstiges.

Mit insgesamt 83 000 Euro macht dieser Teilbereich den Löwenanteil des Gesamtetats aus. Die größten finanziellen Brocken enftallen dabei auf die Realisierung eines Wohnmobilstellplatzes in Dittishausen oder an anderer Stelle (25 000 Euro), die Neuentwicklung von einheitlichen Ortseingangstafeln, die im kommenden Jahr zunächst in Bachheim und Unadingen installiert werden sollen (20 000 Euro), das Anlegen des Trekkingcamps in Göschweiler (10 000 Euro), die Instandhaltung beziehungsweise Erneuerung der Beschilderung von Wanderwegen, Loipen, Radwegen und Montainbike-Strecken (9000 Euro).